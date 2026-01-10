Sabojātās pases stāsts: “airBaltic” atsakās uzņemties atbildību par pasažieres dokumenta apskādēšanu
Turpinot plašu rezonansi sociālajos tīklos izraisījušo incidentu ar pasažieres pasi, “airBaltic” sniedzis savu oficiālo atbildi.
Pasažiere, kura ceļoja uz Nicu un vēlāk atklāja, ka viņas pasē ielīmēta bagāžas birka, norāda, ka aviokompānija atteikusies uzņemties jebkādu atbildību par dokumenta bojājumu.
Kā norādīts “airBaltic” atbildē: saskaņā ar spēkā esošo kārtību bagāžas birkas netiek līmētas pases vai citu personu apliecinošu dokumentu iekšpusē. Gadījumos, kad pasažierim jau ir iekāpšanas karte, bagāžas birka tiek izsniegta atsevišķi. Savukārt, ja iekāpšanas karte tiek izdrukāta lidostā, birka tiek uzlīmēta uz iekāpšanas kartes, nevis uz pases. Aviokompānija uzsver, ka šī prakse tiek konsekventi ievērota ikdienas darbā, lai novērstu dokumentu bojāšanas risku.
Pasažiere komentē, ka, neskatoties uz aviokompānijas skaidrojumu, viņa joprojām sagaida kompensāciju par bojāto pasi, uzsverot, ka piedāvātais risinājums viņu neapmierina. Viņa arī atzīst, ka līdzīga pieredze bijusi vairākiem citiem ceļotājiem, kas rada jautājumu par dokumentu apstrādi lidostās.
“airBaltic” līdz šim apgalvo, ka izvērtēs iesniegto sūdzību un sniegs atbildi individuāli, tomēr jaunākā informācija liecina, ka uzņēmums nesaredz pamatu atbildības uzņemšanai šajā gadījumā.