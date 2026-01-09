“Varbūt gribat man uzsaukt jaunu pasi?” Pasažiere vaino “airBaltic” dokumenta sabojāšanā
Sociālajos tīklos plašu rezonansi izraisījis kādas "airBaltic" pasažieres ieraksts platformā “Threads”, kurā sieviete apgalvo, ka uzņēmuma darbinieki viņas pasē ielīmējuši uzlīmi, sabojājot dokumentu.
Savā ierakstā sieviete vērsās tieši pie aviokompānijas, rakstot: “Čau @airbaltic! Pasakiet, lūdzu, lidostas darbiniekiem, ka šis nav forši. Un varbūt gribat man uzsaukt jaunu pasi? Noplēst var tikai ar pusi lapas.”
Pasažiere norāda, ka ir iesniegusi oficiālu pretenziju "airBaltic" ar lūgumu segt jaunas pases izmaksas, uzsverot, ka piedāvātais kompensācijas variants viņu neapmierina. Sieviete stāsta, ka ar šo pasi jūnijā lidojusi uz Nicu un pēc tam ceļojusi gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, taču bojājumu pamanījusi tikai vēlāk – apmeklējot notāru.
Viņa arī norāda, ka iepriekš ceļojumu laikā bijuši dažādi starpgadījumi ar dokumentiem citās valstīs, tomēr no Latvijas lidostas sagaidījusi lielāku cieņu pret valsts personu apliecinošiem dokumentiem. Ieraksta noslēgumā sieviete atzīst, ka parasti neiesaistās publiskās diskusijās, taču šī situācija viņai šķitusi nepieņemama, turklāt izrādījies, ka ar līdzīgām problēmām saskārušies arī citi ceļotāji.
Komentējot situāciju portālam Jauns.lv, "airBaltic" norāda, ka ir saņēmuši oficiālu sūdzības iesniegumu, to izvērtēs un sniegs atbildi individuāli, balstoties uz sūdzībā minēto informāciju.