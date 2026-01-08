Kaimiņi liesmas pamanīja pārāk vēlu: traģiski gads iesācies Valkas novadā - ugunsgrēkā bojā gājuši divi brāļi
Valkas novadā nakts ugunsgrēkā gājuši bojā divi cilvēki.
Valkas novada Ērģemes pagasta Turnā ugunsgrēkā dzīvojamā mājā gājuši bojā divi cilvēki. Vietējie iedzīvotāji pauž dziļas skumjas par notikušo, atzīstot – nelaimi novērst bijis teju neiespējami, jo ugunsgrēks izcēlies nakts stundā, kad apkārtējie jau bija devušies pie miera un nespēja laikus pamanīt liesmas.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izsaukumu uz notikuma vietu saņēma neilgi pirms plkst. 3.00 naktī. Ierodoties norādītajā adresē, konstatēts, ka vienstāva koka dzīvojamā māja deg ar atklātu liesmu pilnā 120 kvadrātmetru platībā, vēsta TV3 raidījums "Degpunktā".

Ugunsgrēka dzēšanas darbi ilga vairāk nekā septiņas stundas. Pārmeklējot krāsmatas, tika atrasti divi bojāgājušie. Kā liecina vietējo iedzīvotāju sniegtā informācija, nelaimē dzīvību zaudējuši divi brāļi, kuri īpašumā dzīvojuši ilgstoši.

 Ugunsgrēku pirmā pamanīja kāda vietējā iedzīvotāja. Viņa nekavējoties pamodināja ģimeni, un vīrs izsauca glābējus. Diemžēl brīdī, kad nelaime tika pamanīta, ēka jau bija pilnībā liesmu pārņemta.

Valsts policija par notikušo sākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu precīzus ugunsgrēka izcelšanās iemeslus.

