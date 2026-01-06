Tuvinieki un kolēģi atvadās no mūžībā aizgājušā profesora Valda Tēraudkalna.

Atvadās no mūžībā aizgājušā Valda Tēraudkalna

Tuvinieki un kolēģi atvadās no mūžībā aizgājušā profesora Valda Tēraudkalna.

Sabiedrība

FOTO: tuvinieki un kolēģi atvadās no mūžībā aizgājušā profesora Valda Tēraudkalna

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Otrdien, 6. janvārī, Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā tuvinieki, draugi, kolēģi un studenti pēdējā gaitā izvadīja mūžībā aizgājušo Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesoru, teologu un reliģijpētnieku Valdi Tēraudkalnu.

FOTO: tuvinieki un kolēģi atvadās no mūžībā aizgāj...

LU Humanitāro zinātņu fakultāte Tēraudkalnu raksturojusi kā izcilu akadēmiķi un domātāju, kurš 23 gadus bija LU akadēmiskās saimes loceklis, bagātinot kolēģus un studentus ar savu domas dziļumu, intelektuālo godprātību un mierīgu autoritāti. Viņa akadēmiskais devums tiek vērtēts kā nozīmīga daļa no Latvijas teoloģijas un reliģijpētniecības telpas.

Citi šobrīd lasa