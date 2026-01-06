Atvadās no mūžībā aizgājušā Valda Tēraudkalna
Tuvinieki un kolēģi atvadās no mūžībā aizgājušā profesora Valda Tēraudkalna.
Sabiedrība
Šodien 16:15
FOTO: tuvinieki un kolēģi atvadās no mūžībā aizgājušā profesora Valda Tēraudkalna
Otrdien, 6. janvārī, Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā tuvinieki, draugi, kolēģi un studenti pēdējā gaitā izvadīja mūžībā aizgājušo Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesoru, teologu un reliģijpētnieku Valdi Tēraudkalnu.
LU Humanitāro zinātņu fakultāte Tēraudkalnu raksturojusi kā izcilu akadēmiķi un domātāju, kurš 23 gadus bija LU akadēmiskās saimes loceklis, bagātinot kolēģus un studentus ar savu domas dziļumu, intelektuālo godprātību un mierīgu autoritāti. Viņa akadēmiskais devums tiek vērtēts kā nozīmīga daļa no Latvijas teoloģijas un reliģijpētniecības telpas.