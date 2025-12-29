Valdis Tēraudkalns (foto: LU Humanitāro zinātņu fakultāte)
Šodien 00:09
Mūžībā devies LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Valdis Tēraudkalns
27. decembrī 61 gada vecumā mūžībā devies Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors Valdis Tēraudkalns – teologs un reliģijpētnieks, izcils akadēmiķis un domātājs, savā "Facebook" kontā pavēstījusi Humanitāro zinātņu fakultāte.
"Profesors 23 gadus bija Latvijas Universitātes akadēmiskās saimes loceklis, ar savu domas dziļumu, intelektuālo godprātību un mierīgu autoritāti bagātinot gan kolēģus, gan studentus. Viņa akadēmiskais devums un personiskā stāja paliek nozīmīga daļa no Latvijas teoloģijas un reliģijpētniecības telpas. LU Humanitāro zinātņu fakultāte izsaka visdziļāko līdzjūtību profesora Valda Tēraudkalna tuviniekiem, kolēģiem un studentiem," teikts paziņojumā.
Atvadas no profesora Tēraudkalna notiks 2026. gada 6. janvārī plkst. 12.30 Rīgas Lutera baznīcā (Torņakalna ielā 3).
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjutību profesora tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un studentiem.