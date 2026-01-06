Koncertzālē "Latvija" ar vērienīgu koncertu 50. jubileju atzīmēs saksofonists Renārs Lācis
Sestdien, 7. februārī, plkst. 16.00 Ventspils koncertzālē "Latvija" notiks īpašs džeza mūzikas koncerts, kurā savu 50. dzimšanas dienu atzīmēs pazīstamais saksofonists, Ventspils bigbenda vadītājs un pedagogs Renārs Lācis, informēja pasākuma rīkotāji.
Jubilejas koncerts norisināsies ikgadējo Ventspils džeza mūzikas svētku ietvaros. Pasākumā piedalīsies virkne mūziķu no Latvijas un ārvalstīm, kuriem bijusi nozīmīga loma Lāča radošajā un dzīves ceļā.
Koncertā uzstāsies viesi no ārzemēm – trompetisti Džeisons Hanters (ASV) un Gerhards Orings (Austrija), kā arī dziedātāja Sofija Rubina Hantere (Igaunija). Latvijas mūziķu vidū būs komponists un pianists Kārlis Lācis, pianiste Anna Wibe, multiinstrumentālists Riks Feds (Rick Feds), ģitāristi Rihards Goba un Ģirts Celmiņš, saksofonisti Dāvis Jurka un Gints Pabērzs. Vokālo sniegumu papildinās Laura Goba, Rebeka Rēķe, Gerda Timrota, Undīne Rolava un Denisa Dārzniece.
Uz skatuves kāps arī kolektīvi, kuros darbojies pats jubilārs – "Rīgas Saksofonu kvartets" (Gints Pabērzs, Artis Sīmanis, Ainars Šablovskis, Ilze Lejiņa) un apvienība "Silvesteri Orkesteri" (Kārlis Vanags, Ritvars Garoza, Toms Poišs). Muzikālo pavadījumu kuplinās Ventspils kamerorķestris diriģenta Aigara Meri vadībā, bet īpaša loma atvēlēta Ventspils bigbendam, kura mākslinieciskā vadītāja amatā Lācis regulāri veidojis programmas ar dažādiem viesmāksliniekiem.
"Džeza svētki Ventspilī solās būt īpaši kupli un iespaidīgi. Šogad svinu apaļu jubileju, tāpēc šis koncerts būs atskats uz padarīto pirmajos 50 gados," gaidāmo notikumu komentē Lācis, uzsverot, ka viesi ir ne tikai viņa kolēģi, bet arī draugi. Programmā iekļautas gan viesu oriģinālkompozīcijas, gan laika pārbaudi izturējusi mūzika.
Biļetes uz koncertu pieejamas koncertzāles "Latvija" kasē un "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.