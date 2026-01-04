Pierīgā un vietām Kurzemē apgrūtināta braukšana pa galvenajiem autoceļiem
Svētdienas pēcpusdienā ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem autoceļiem Pierīgā un vietām Kurzemē, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" operatīvā informācija.
Sniegots un slidens ir Rīgas apvedceļš (A4 un A5) visā garumā, Tallinas šoseja (A1) līdz Zvejniekciemam, Vidzemes šoseja (A2) līdz Siguldai, Daugavpils šoseja (A6) līdz Ikšķilei, Bauskas šoseja (A7) līdz Dzimtmisai un Jelgavas šoseja (A8) līdz Dalbei.
Kurzemē apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Liepājas šosejas (A9) no Mazblīdenes līdz Liepājai, uz autoceļa Liepāja-Rucava (A11), autoceļa Liepāja-Kuldīga (P112) posmā līdz Aizputei un autoceļa Saldus-Kuldīga (P108) posmā līdz Vārmei.
Pa vietējiem ceļiem braukšana ir apgrūtināta daudzviet visā Latvijā, bet ļoti apgrūtināti tie ir Liepājas apkārtnē, kur turpina snigt.
Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, "Latvijas autoceļa uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.
Autoceļu uzturētāji aicina autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem un izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.