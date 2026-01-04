“Latvijai viņas ļoti pietrūks!” Latvijas augstākās amatpersonas pauž līdzjūtību par Noras Ikstenas aiziešanu mūžībā
Šodien, 56 gadu vecumā pēc smagas slimības, mūžībā aizgājusi rakstniece Nora Ikstena, atstājot neizdzēšamu pēdu Latvijas literatūrā, kino un teātrī. Ziņa par viņas nāvi izraisījusi plašu atbalsta un līdzjūtības vilni gan valsts amatpersonu, gan kultūras un sabiedrības pārstāvju vidū.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs norādīja, ka gads sācies ar skumjām: viņš uzsver Noras Ikstenas ieguldījumu latviešu kultūrā un izteic visdziļāko līdzjūtību rakstnieces tuviniekiem un draugiem. Savukārt Ministru prezidente Evika Siliņa uzsvēra Ikstenas darbu nozīmību mūsdienu latviešu literatūrā, īpaši tās spēcīgo un godīgo vēstījumu, kas sniedz atskaites punktu tiem, kuri paši nepiedzīvoja kara šausmas, bet izauga padomju laikā.
Kultūras žurnāliste Henrieta Verhoustinska rakstnieci atceras arī personiski. Viņa atklāj, ka pāris gadus atpakaļ Nora bija pārvarējusi smagu dzīves posmu, un satiekoties abas jutušās priecīgas. Verhoustinska uzsvēra, ka Noras grāmatas, piemēram, “Jōna”, “Dzīves svinēšana” un “Mātes piens”, ir paliekošs ieguldījums latviešu literatūrā.
Mūziķis Didzis Bičevskis atceras Noru kā ļoti mīļu, atvērtu un sirsnīgu cilvēku, ar kuru sarunas bija vieglas un patiesas. Viņš izteica vēlēšanos, lai Nora mierā atpūšas un turpina iedvesmot savus lasītājus un klausītājus arī pēc dzīves beigām.
Arī dzejniece Māra Zālīte sēro un dalās atmiņās par kopā ar Noru piedzīvoto, publicējot fotogrāfiju, kurā abas redzamas Parīzē uz Sēnas tilta.
Nora Ikstena bija viena no nozīmīgākajām latviešu rakstniecēm, un viņas darbi, domas un balss turpinās dzīvot lasītāju sirdīs. Latvijas kultūras vide šodien zaudējusi spilgtu un iedvesmojošu personību, kuru pietrūks gan profesionāli, gan cilvēcīgi.