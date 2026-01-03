Sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem ceļiem
Šorīt daudzviet Latvijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem ceļiem, informēja Satiksmes informācijas centrs.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem: Braukšana apgrūtināta pa Tallinas, Vidzemes un Valmieras šoseju, pa Rīgas apvedceļu, Daugavpils, Rēzeknes šoseju un autoceļu Tīnūži - Koknese.
Pa Bauskas šoseju braukšana apgrūtināta no Dzimtmisas līdz Grenctālei, pa Jelgavas šoseju - no Dalbes līdz Elejai, pa Liepājas šoseju - no Kaģiem līdz Mazblīdenei un no Saldus līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju - no Kūdras līdz Ventspilij, pa ceļu Liepāja- Rucava, Grebņeva - Medumi, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļu.
Pa reģionālajiem autoceļiem braukšana apgrūtināta visā Latvijā, izņemot Rīgas un Rēzeknes apkārtni.
Sniegotie ceļu posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 166 ziemas dienesta tehnikas vienības.