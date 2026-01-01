Tūkstošiem cilvēku Latvijā uzsāks jauno gadu ar dabai draudzīgu uzturu
Gandrīz 6000 cilvēkiem Latvijā viena Jaungada apņemšanās – dabai draudzīgs uzturs.
Šogad vismaz 6000 cilvēku izmēģinās jaunus uztura paradumus, samazinot dzīvnieku produktu patēriņu, tos aizstājot ar to augu valsts alternatīvām, lai kopīgiem spēkiem mēneša laikā samazinātu CO2 izmešu daudzumu, aiztaupītu dzīvnieku dzīvības un izmēģinātu ko jaunu, informē izaicinājuma “Neapēd zemeslodi” projektu vadītāja Žanete Felsa.
Šogad izaicinājumā piedalās arī vairāk nekā 30 uzņēmumi, kuri prioritizē ilgtspēju.
Mēneša garumā dalībnieki savā e-pastā ik dienu saņem pamatēdienu, saldo un uzkodu receptes, praktisku informāciju un iedvesmu dabai draudzīga un veselīga uztura uzsākšanai. Izaicinājums ir bez maksas un piemērots ikvienam, jo piedāvā 3 līmeņus, no kuriem katrs var izvēlēties sev atbilstošāko – trīs dienas nedēļā ēst veģetāri, katru dienu ēst veģetāri vai izmēģināt pilnībā vegānisku jeb 100% augu valsts uzturu. “Neapēd zemeslodi 2026” var pieteikties mājaslapā.
Izaicinājumā dalību ņem arī vēstneši – mūziķis Markus Riva, profesionālais inline skrituļotājs Nils Jansons, kulinārijas eksperte un šefpavāre Ina Poliščenko, augu valsts šefpavārs Raimonds Skara un pavārgrāmatas “Garšīgs nav sarežģīts” autore, sertificēta uztura trenere Elizabete Valujeva.
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) iesaka augu valsts uzturu kā ietekmīgu risinājumu klimata krīzei. Augu valsts uzturs ļauj par 75% samazināt zemes platību patēriņu, ūdens piesārņojumu un siltumnīcefekta gāzu emisijas, 2023. gada pētījumā atklāja Oksfordas Universitātes uztura zinātnieki. Tikmēr Latvijā vidējais gaļas patēriņš uz cilvēku vismaz divreiz pārsniedz uztura zinātnieku rekomendācijas, dalās Felsa.
Izaicinājuma “Neapēd zemeslodi” mērķis ir iedvesmot cilvēkus Latvijā spert praktiskus, ikdienā īstenojamus soļus dabai draudzīgāka dzīvesveida virzienā, parādot, ka augu valsts uzturs var būt garšīgs, sātīgs, un viegli pieejams ikvienam. Izaicinājums aicina mazināt klimata pārmaiņas veicinošo ietekmi, saudzīgāk izmantot planētas resursus, vienlaikus veidojot apzinātākus, ilgtspējīgākus uztura paradumus arī ilgtermiņā. Izaicinājums ir bezmaksas, un to rīko sabiedriskā labuma organizācija “Dzīvnieku brīvība”.