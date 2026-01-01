2. janvārī sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika
Saistībā ar darbadienas pārcelšanu rīt, 2. janvārī, "Rīgas satiksmes" sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu grafika, savukārt sestdienā, 17. janvārī, transporta kustība tiks organizēta atbilstoši darbadienu sarakstam, informēja uzņēmumā.
Izmaiņas ieviestas, jo piektdiena, 2. janvāris, ir noteikta kā brīvdiena, savukārt darbadiena no tās pārcelta uz sestdienu, 17. janvāri. Tādējādi rīt transports kursēs kā brīvdienās, bet mēneša vidū gaidāmajā sestdienā – kā darbadienās.
Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas gan 2., gan 17. janvārī darbosies pēc sestdienas režīma. Tas nozīmē, ka A, B, C un D tarifu zonās par stāvvietu būs jāmaksā no plkst. 9.00 līdz 17.00, bet R zonā – no plkst. 6.00 līdz 24.00. Izņēmums ir apakšzemes autostāvvieta Krišjāņa Valdemāra ielā 5A, kur apmaksa veicama atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.
Izmaiņas skars arī klientu apkalpošanas centru darba laiku. 2. janvārī apmeklētājus pieņems tikai divi centri – tirdzniecības centrā "Origo" (no plkst. 10.00 līdz 18.00) un iepirkšanās centrā "Akropole Alfa" (no plkst. 10.00 līdz 21.00), bet pārējie būs slēgti.
Savukārt pārceltajā darbadienā, 17. janvārī, klientu centru darba laiki būs dažādi: Stacijas laukumā 2 ("Origo") tas strādās no plkst. 10.00 līdz 20.00, Brīvības gatvē 372 ("Akropole Alfa") – no plkst. 10.00 līdz 21.00, bet Prāgas ielā 1 un Kurzemes prospektā 137 – no plkst. 9.00 līdz 18.00. Klientu centrs Brīvības ielā 49/53 17. janvārī būs atvērts no plkst. 8.00 līdz 17.00.