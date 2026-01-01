Jaungada rīts uz ceļiem: sniega un apledojuma dēļ braukšana apgrūtināta teju visā Latvijā. VIDEO
Šorīt sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem.
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 59 ziemas dienesta tehnikas vienības, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi".
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir visā Tallinas šosejas (A1) posmā, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunai, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, kā arī uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Baltezers) (A4) un Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5).
Tāpat apgrūtināta braukšana Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Nīcgalei, Bauskas šosejas (A7) posmā no Jenčiem līdz Grenctālei, uz Jelgavas šosejas (A8), Ventspils šosejas (A10), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Skrundai, uz ceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11), uz Rēzeknes šosejas (A12) un Rēzeknes apvedceļa (A15), kā arī uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) (A13) posmā no Rušeņicas līdz Rēzeknei.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Kuldīgas, Smiltenes un Daugavpils apkārtnē.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt "Latvijas valsts ceļus", zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "X" un "Facebook".