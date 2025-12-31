Rīgas Pašvaldības policija strādās pastiprinātā režīmā, ķers arī nelikumīgos uguņotājus
Svētkos Rīgas Pašvaldības policija strādās pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu kārtību un novērstu pārkāpumus, tostarp nelikumīgu uguņošanu, pavēstījusi Rīgas dome. Kur būs tāda iespēja, pirotehnikas izmantošanas pārkāpumi tiks novērsti, pirms to pieļaušanas, sola policija. Pārējos gadījumos policisti centīsies pieķert pārkāpējus uguņošanas brīdī. Ja tas nebūs iespējams, pārkāpums tiks fiksēts, pēc tam identificējot pārkāpēju un tam tiks piemērots sods.
Kā ziņots, šī gada pirmspēdējā sēdē Rīgas dome nolēma aizliegt galvaspilsētā naktīs lietot pirotehniku.
Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgas pašvaldības teritorijā ārpus telpām būs aizliegta no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 23 līdz plkst. 7, bet no 1. septembra līdz 31. maijam - no plkst. 22 līdz 7.
Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattieksies uz publiskiem pasākumiem, kas būs saskaņoti ar Rīgas pašvaldību, kā arī uz Jaungada dienu no pusnakts līdz plkst. 1.
Kā skaidro Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), Rīgā beidzot panākts politisks atbalsts uguņošanas un pirotehnikas lietošanas aizliegšanai pēc Maskavas laika. "Tas katru gadu tiek plaši atzīmēts Rīgas apkaimēs. Rīgai šajā jautājumā ir skaidri jāpauž sava latviskā nostāja un solidarizēšanās ar Ukrainu," norāda Ratnieks.