Gātere gatava pieņemt Saeimas deputātes mandātu
Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Gātere (P) ir gatava pieņemt Saeimas deputātes mandātu.
Kā pastāstīja Gātere, viņa plāno strādāt kā deputāte un turpināt ieņemt arī parlamentārās sekretāres amatu. Viņa vēlas strādāt arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā.
Vienlaikus viņa norādīja, ka deputātes darbā atbalstīs "Progresīvo" Saeimas frakciju, kā arī koalīciju kopumā.
Kā vēstīts, Gāterei Saeimas deputātes mandāts pienākas, jo pēc ilgstošām veselības problēmām 42 gadu vecumā miris Saeimas deputāts Edgars Zelderis, kas parlamentā bija ievēlēts no "Progresīvo" saraksta Kurzemē. Gātere 14. Saeimas vēlēšanās Kurzemē ieņēma otro vietu.
Zelderis dzimis 1983. gadā. Kā liecina arhīvs, Zelderis 2002. gadā beidzis Talsu ģimnāziju, Latvijas Universitātē ieguvis bakalaura un maģistra grādu tiesību zinātnēs, strādājis kā zvērināts advokāts.
Zelderis politikā iesaistījās Talsos, izveidojot partiju "Mēs - Talsiem un novadam", gūstot panākumus 2017. gada pašvaldību vēlēšanās un pēc tām kļūstot par Talsu novada domes priekšsēdētāju. Talsu mēra amatā Zelderis gan pavadīja tikai aptuveni gadu un 2018. gada vasarā deputātu balsojumā tika gāzts no šī amata, turpmāk strādājot opozīcijā.
Arī 2021. gada pašvaldību vēlēšanās Zelderis tika ievēlēts Talsu novada domē no saraksta "Mēs - Talsiem un novadam", bet vēlāk pievērsās valsts mēroga politikai.
Zeldera ceļi savulaik īsu brīdi krustojušies ar Jauno konservatīvo partiju (JKP), kas 2021. gadā viņu virzīja tiesībsarga amatam, taču Saeimas vairākuma atbalstu viņš neguva.
2022. gada oktobrī Zelderis kandidēja 14. Saeimas vēlēšanās jau no "Progresīvo" saraksta un kā vienīgais tika ievēlēts no Kurzemes vēlēšanu apgabala.
Pērnā gada jūnijā Zelderis pameta "Progresīvo" Saeimas frakciju un strādāja kā pie frakcijām nepiederošs deputāts. Deputātam ilgstoši bija veselības problēmas, līdz ar to Saeimas sēdēs viņa bieži nebija. Jau 2020. gadā Zelderis bija atkāpies no partijas "Mēs - Talsiem un novadam" valdes priekšsēdētāja amata, bet šī gada jūlijā atstāja arī partijas valdes locekļa amatu.
Līdz ar personāliju izmaiņām valdošās koalīcijas balsu skaits pieaugs no 52 budžeta pieņemšanas brīdī līdz 54 pēc gadumijas. Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) nesen paziņoja, ka tās Saeimas frakcijai decembrī pievienojies savulaik no "Jaunās vienotības" (JV) saraksta ievēlētais Andrejs Ceļapīters, kurš iepriekš kopā ar koalīciju nebalsoja. Ar koalīciju kopā parasti balso cits ZZS sadarbības partneris, pie frakcijām nepiederošais deputāts Oļegs Burovs (GKR).
Līdz ar Gāteres nonākšanu Saeimā par vienu balsi vairāk atkal būtu arī "Progresīvajiem", jo Zelderis balsojumos valdošo koalīciju parasti neatbalstīja. Balsis Evikas Siliņas (JV) valdībai parasti nodrošina arī pie frakcijām nepiederošie deputāti Igors Rajevs (ievēlēts no "Apvienotā saraksta") un Skaidrīte Ābrama (ievēlēta no "Progresīvo" saraksta).
Atvadīšanās no Zeldera notiks 3. janvārī Talsos, Meža kapličā, plkst. 14.