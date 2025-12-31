Par teju 10 tūkstošiem eiro tapusi filma par Jēkabpils novadu
Jēkabpils novada pašvaldības atbalstītā filma “Mūsu mājas. Mūsu Jēkabpils novads” aicina skatītājus ceļojumā pa novada 22 pagastiem un trim pilsētām, atklājot ainavas, kultūrvietas un piederības sajūtu.
Ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu 2025. gadā tapusi filma par Jēkabpils novadu – “Mūsu mājas. Mūsu Jēkabpils novads.” Filma veidota kā ceļojums pa Jēkabpils novadu, ļaujot apskatīt pilsētu un pagastu raksturīgākās vietas un dabas daudzveidību. Tas vēsta par piederību novadam, kur līdzās mīt šodienas pieredze, atmiņas un laika ritējums.
Galvenais akcents filmā likts uz divdesmit diviem pagastiem un trim pilsētām – Jēkabpili, Aknīsti un Viesīti. Filmā var iepazīt novadu sākot no Daugavas krastiem un Krustpils pils līdz Aknīstes līkajam tiltam, Gārsenes pilij, Dunavas pagasta Tadenavai un Saukas ezeram. Savukārt filmas skatītājus ceļojumā pa novadu ved aktieris Jēkabs Reinis, atklājot zināmas un mazāk zināmas vietas un dabas objektus.Filma ir skatāma Jēkabpils novada pašvaldības "Facebook" kontā un YouTube kanālā:
Filma tapusi ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālo atbalstu. To sagatavojusi SIA “SKY Route films”, filmas finansējums ir teju desmit tūkstoši eiro.