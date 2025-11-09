"Adrešu revolūcija" Jēkabpils novadā
Jēkabpils novada dome oktobrī pieņēma lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu vairākiem desmitiem objektiem, ieviešot jaunā teritorijas plānojuma prasības un nodrošinot atbilstību Ministru kabineta noteikumiem.
Jēkabpils novada dome 2025. gada 23. oktobrī pieņēma lēmumu Nr.673, ar ko tika veikta adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana vai esošās adreses saglabāšana vairākiem adresācijas objektiem Jēkabpils novadā. Ar mainītajām adresēm var iepazīties internetā: https://www.jekabpils.lv/lv/media/38813/download?attachment.
Lēmums pieņemts saistībā ar jaunā Jēkabpils novada teritorijas plānojuma stāšanos spēkā (domes 29.05.2025. lēmums Nr. 354) un saistošajiem noteikumiem “Jēkabpils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumi Nr. 455 "Adresācijas noteikumi", 9. punkts nosaka, ka pašvaldībai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, tai skaitā precizēt adreses pieraksta formu, vai likvidēt piešķirto adresi, ja tā neatbilst šo noteikumu prasībām.
Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 455 "Adresācijas noteikumi" 35. punktam, ja adrese mainīta atbilstoši šo noteikumu prasībām, tai skaitā precizēta adreses pieraksta forma, dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot gadījumu, ja to paredz speciālais normatīvais akts.