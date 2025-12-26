Jēkabpils novadā patvertnes plānotas tikai pilsētās - Jēkabpilī un Viesītē
Jēkabpils novadā patvertņu vajadzībām pielāgos desmit objektus, kas atrodas tikai pilsētās - Jēkabpilī un Viesītē, informē novada pašvaldība.
Pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta "Jēkabpils novada civilās aizsardzības objektu pielāgošana III kategorijas patvertnēm" īstenošanu. Projekta mērķis ir Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā esošu pašvaldības ēku telpu atjaunošana, pielāgojot tās trešās kategorijas patvertņu ierīkošanai, lai nodrošinātu iedzīvotāju aizsardzību militāra iebrukuma, kara vai katastrofas gadījumā, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi.
Projekta īstenošanas gaitā pašvaldības ēkās tiks veikti telpu atjaunošanas darbi un iegādāts aprīkojums, lai nodrošinātu to atbilstību trešās kategorijas patvertņu funkcionālajām prasībām. Darbi notiks Meža ielā 12, Jaunajā ielā 44, Dūmu ielā 1, Brīvības ielā 45, Brīvības ielā 2j, Rīgas ielā 212, Rīgas ielā 192, Jaunajā ielā 39i un Vecpilsētas laukumā 3 Jēkabpilī. Ārpus Jēkabpils patvertne atradīsies Viesītē, Pavasara ielā 6a.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 126 671 eiro, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 389 410 eiro, bet Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējums - 737 261 eiro.
Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2027. gada decembra beigām.