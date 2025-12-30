Pieprasījums pēc pirotehnikas šogad ir mazāks; kritumu saista ar ekonomisko situāciju un karu
Pieprasījums pēc pirotehnikas šajā gadumijā ir mazāks nekā iepriekšējos gados, pauda Neatkarīgo pirotehniķu asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Nutovcs.
Viņš norādīja, ka nozare turpina darboties, tomēr, salīdzinot ar pagājušo un aizpagājušo gadu, pieprasījums šogad pirmssvētku periodā ir mazāks un nav arī sasniedzis gaidīto līmeni, kas, iespējams, ir skaidrojams ar to, ka privātpersonas izmanto mazāk pirotehnikas ekonomisko apstākļu, kara, bēgļu un citu iemeslu dēļ.
Nutovcs arī pauda, ka pirotehnikas pakalpojumu jomā situācija ir stabila.
Jautāts, kā nozari ietekmē Rīgas domes jaunie saistošie noteikumi par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu lietošanas laika ierobežojumiem pašvaldības teritorijā, Nutovcs norādīja, ka nozare ir aktīvi iesaistījusies šo noteikumu izstrādē un nozares sniegtie ieteikumi ir tikuši uzklausīti. Viņš uzsvēra, ka ir panākts kompromiss, lai vēlāk nozarei nebūtu šos noteikumus jāapstrīd.
Tāpat viņš uzsvēra, ka būtiski ierobežojumi pirotehnikas lietošanai nav noteikti un publiskajā telpā šiem noteikumiem ir nepilnīgs skaidrojums.
Nutovcs minēja, ka Latvijā ikviena pašvaldība nosaka savus ierobežojumus. Rīgas pašvaldības teritorijā ārpus telpām no 1. jūnija līdz 31. augustam pirotehniku drīkstēs izmantot no plkst. 7 līdz 23, bet no 1. septembra līdz 31. maijam - no plkst. 7 līdz 22. Stundas atšķirība nepieciešama, jo vasarā tumsa iestājas vēlāk. Savukārt 31. decembrī pirotehniku būs atļauts izmantot no plkst. 7 līdz 22, pēc tam divas stundas tās lietošana būs aizliegta. Jaunā gada sagaidīšanai pirotehnikas izmantošana būs atļauta no plkst. 24 līdz 1.
Nutovcs norādīja, ka ar vienu stundu ir pilnībā jāpietiek, lai izmantotu visu iegādāto pirotehniku. Viņš piebilda, ka gan asociācija, gan nozare kopumā atbalsta, ka vēlu naktīs nav nepieciešams lietot skaļu pirotehniku.