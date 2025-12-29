31. decembrī Liepājas sabiedriskais transports būs bez maksas
Vecā gada pēdējā dienā sabiedriskais transports Liepājā būs bez maksas un naktī tiks organizēti papildu reisi, aģentūru LETA informēja pašvaldības aģentūrā "Liepājas Sabiedriskais transports".
Vecā gada pēdējā dienā, 31. decembrī, Liepājā sabiedriskais transports būs pieejams bez maksas, lai iedzīvotāji un pilsētas viesi varētu ērti nokļūt gan uz svētku pasākumiem, gan mājās. Braucienos biļetes nav jāreģistrē. Bezmaksas braucieni būs nodrošināti visu 31. decembri līdz pat 1. janvāra rīta plkst. 6. Naktī svinētāju ērtībām tiks organizēti papildu autobusu un tramvaju reisi.
Pēc Jaunā gada sagaidīšanas pasākuma Rožu laukumā no pieturvietas "Līva" paredzēti astoņi papildu autobusu reisi. Plkst. 0.20 un 1.15 tiks nodrošināti divi reisi maršrutā "Līva - Liepājas Reģionālā slimnīca", atbilstoši 6. maršrutam, sākot no pieturvietas "Līva", kā arī divi reisi maršrutā "Līva - Karosta".
Tāpat pēc pusnakts no pieturvietas "Rožu laukums" tiks organizēti papildu tramvaju reisi. M. Ķempes ielas virzienā no pieturas "Rožu laukums" plkst. 0.20 paredzēti trīs reisi un plkst. 1.15 - divi reisi, savukārt Brīvības ielas virzienā tramvaja reisi paredzēti plkst. 0.20, 0.48, 0.50, 1.16, 1.44 un 1.45.
No plkst. 23 Jaunā gada svinības Rožu laukumā atklās DJ Stocka. Pēc tam uz skatuves kāps Olga Rajecka, reperis rolands če, Būū un Ralfs Eilands, kuri dzīvās mūzikas pavadījumā izpildīs vairāk nekā 40 pašmāju un pasaules hitu, priecējot gan dažādu paaudžu pārstāvjus, gan atšķirīgu muzikālo gaumju cienītājus.
Iestājoties pusnaktij, Jaunais gads tiks atzīmēts ar krāšņiem svētku specefektiem, kas izgaismos visu Rožu laukumu. Pēc Jaunā gada atzīmēšanas pasākuma apmeklētājus ar muzikālo programmu turpinās izklaidēt mūziķi, savukārt svētku programmas noslēgumā pie dīdžeja pults atgriezīsies DJ Stocka, nodrošinot svinību turpinājumu līdz plkst. 1.
Pasākuma sagatavošanas un norises laikā pilsētas centrā būs spēkā satiksmes un apstāšanās ierobežojumi, tādēļ aģentūra "Liepājas Sabiedriskais transports" rosina svētku apmeklētājus pārvietošanās vajadzībām izmantot sabiedrisko transportu, tādējādi izvairoties no sarežģījumiem ar automašīnu novietošanu.
Laika posmā no 31. decembra līdz 4. janvārim sabiedriskais transports kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta. Šajās dienās abonementa biļetes darba dienām nedarbosies.
Pirmssvētku dienā, 30. decembrī, aģentūras "Liepājas Sabiedriskais transports" kase strādās līdz plkst. 16.