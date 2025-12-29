Ar stikla lausku nodūra paziņu - uzsāk kriminālvajāšanu pret kādu senioru Liepājā
Šā gada 11. jūlijā ap plkst. 21.50 Valsts policija saņēma informāciju, ka kādas mājas pagalmā Liepājā atrasts vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm - grieztām brūcēm galvas un sejas apvidū.
Likumsargi par notikušo uzsāka kriminālprocesu un tajā pašā dienā aizturēja iespējamo vainīgo personu - kādu senioru, kurš vairāk kā pēdējos 30 gadus nebija nonācis policijas redzeslokā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka abi gados vecākie vīrieši pirms liktenīgajiem notikumiem lietoja alkoholiskos dzērienus un starp viņiem izcēlās konflikts.
Nesaskaņas drīz vien pārauga cīņā un tad kādā brīdī viens no vīriešiem ar šķīvja lauksu metās otram vīrietim virsū, veicot vairākus dūrienus viņa galvas un kakla rajonā. Likumsargi norāda, ka uzbrukums rezultējās ar vīrieša nāvi -mirušajam uz galvas un kakla konstatētas vairākas brūces, no kurām 14 dūrieni bijuši dzīvībai bīstami.
Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu uzsāktajā kriminālprocesā un nodevušas krimināllietas materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Saskaņā ar Krimināllikumu par slepkavību soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Soda apmēru noteiks tiesa.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.