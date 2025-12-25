Afganistānas izcelsmes aprikožu kodolos konstatēts cianīds.
Sabiedrība
Šodien 18:22
Uz Latvijas robežas aptur pārtikas sūtījumu ar cianīdu
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), veicot robežkontroli, Afganistānas izcelsmes aprikožu kodolos laboratoriski konstatējis cianīdu, liecina PVD publiskotā informācija.
Dienestā norāda, ka Afganistānas izcelsmes aprikožu kodolos konstatēti 157 miligrami uz kilogramu cianīda ar 47 miligramu uz kilogramu potenciālo kļūdu.
PVD atzīmē, ka sūtījums bija paredzēts Nīderlandei. Par konstatēto ievietots paziņojums Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā un informēta Nīderlandes kompetentā iestāde turpmākai rīcībai.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.