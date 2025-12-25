Svētku laikā nepalikt uz ceļa: kādi ir biežākie iemesli un kā rīkoties?
Svētku brīvdienās, kad iedzīvotāji aktīvāk dodas apciemot tuviniekus, ievērojami pieaug pieprasījums pēc auto evakuācijas pakalpojumiem, un visbiežākais iemesls tam ir dažādi tehniski bojājumi un riepu defekti.
Lai gan skaitliski visvairāk izsaukumu tiek saņemts Rīgā, kur ir lielākais automobiļu blīvums, statistiski izceļas Latgales reģions. Tur, salīdzinot ar reģistrēto transportlīdzekļu skaitu, izsaukumu īpatsvars ir augstāks nekā citviet Latvijā, informē apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmumā "Balcia".
Visbiežāk evakuatora palīdzība nepieciešama tehnisku ķibeļu dēļ – tie ir piekares defekti, bojājumi pēc iebraukšanas bedrēs vai citas mehāniskas problēmas. Otrajā vietā ierindojas riepu bojājumi, kas joprojām ir izplatīta problēma, neraugoties uz ceļu kvalitātes uzlabojumiem.
Ziemas periodā būtisks riska faktors ir arī akumulatora problēmas, kad zemas temperatūras ietekmē samazinās tā jauda, kā arī neatbilstošu auto šķidrumu lietošana. Piemēram, vasaras vējstiklu šķidrums sasalstot var radīt bīstamas situācijas sliktas redzamības dēļ.
Tehniskā atbalsta dienesta "Green Wave Latvija" vadītājs Artūrs Mezītis norāda, ka daudzi autovadītāji joprojām neveic savlaicīgas auto pārbaudes. Tāpat problēmas glābējiem rada neprecīza informācija izsaukuma brīdī – vadītāji bieži nespēj nosaukt precīzu atrašanās vietu vai neinformē par apstākļiem, piemēram, ka auto atrodas dziļā grāvī, ir apgāzies vai smagi piekrauts.
Lai izvairītos no palikšanas uz ceļa, eksperti aicina pirms svētku braucieniem pārbaudīt akumulatora uzlādes līmeni, riepu spiedienu un stāvokli, kā arī pārliecināties, vai automašīnā ir konkrētajam modelim atbilstošs sakabes āķis. Tāpat bagāžniekā ieteicams turēt minimālo drošības aprīkojumu – brīdinājuma trijstūri, atstarojošo vesti, lukturīti un starta vadus.