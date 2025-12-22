Iereibis jaunietis Rūjienā nozog paziņas auto, kurā atradās ierocis un patronas
Aizvadītajā sestdienā, 20. decembrī, Smiltenes novada Drustu pagastā nozagta automašīna “Nissan”, kurā atradās medību ierocis un munīcija. Transportlīdzeklis drīz vien tika atrasts Valmieras novada Rūjienā, un aizturēta 2004. gadā dzimusi persona, kura atradās alkohola reibumā. Par notikušo Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu.
20. decembrī Valsts policijā saņemts kāda vīrieša iesniegums par to, ka Smiltenes novada Drustu pagastā nozagta viņam piederoša automašīna “Nissan”.
Noskaidrots, ka vīrietis ar transportlīdzekli bija ieradies pie paziņas uz pasākumu. No rīta pamostoties, viņš konstatēja, ka no jakas kabatas nozagtas automašīnas atslēgas, kā arī pati automašīna. Transportlīdzeklī atradās medību ierocis un patronas.
Vēl pirms tika pieteikta automašīnas zādzība, Valsts policija saņēma informāciju, ka minētais transportlīdzeklis Valmieras novadā tiek vadīts, iespējams, alkohola reibumā. Operatīvu pasākumu rezultātā automašīna tika atrasta Valmieras novada Rūjienā novietota stāvēšanai. Turpat blakus tika aizturēta viena persona – 2004. gadā dzimis vīrietis. Aizturētajam vīrietim izelpā tika konstatētas 1,51 promile alkohola.
Medību ierocis un munīcija tika atrasti un izņemti. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un tiek skaidroti visi notikušā apstākļi.Valsts policija atgādina, ka ieroču un munīcijas aprite ir stingri reglamentēta, un ieroča īpašniekam ir pienākums nodrošināt tā drošu glabāšanu un pārvadāšanu, lai novērstu ieroča nonākšanu nepiederošu personu rīcībā. Par ieroča nevērīgu glabāšanu ieroča īpašniekam var tikt piemērota administratīvā atbildība.