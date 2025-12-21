Solis tuvāk jūrai ikvienam - Ventspilī pabeigta pludmales 6. ieejas pārbūve
Šonedēļ Ventspilī pabeigti pludmales 6. ieejas pārbūves darbi, kas būtiski uzlabo piekļuvi Zilā karoga pludmalei.
Šonedēļ Ventspilī pabeigti pludmales 6. ieejas pārbūves darbi, kas būtiski uzlabo piekļuvi Zilā karoga pludmalei un padara to par vienu no modernākajām un pieejamākajām pludmales ieejām Latvijā. Jaunā infrastruktūra nodrošina ērtu un drošu nokļūšanu pie jūras visiem apmeklētājiem, īpaši cilvēkiem ar kustību traucējumiem, senioriem, kā arī glābšanas un apkalpojošajam transportam.
Projekta ietvaros uz dzelzsbetona pamatnēm izbūvēta jauna, 250 metrus gara un 4 metrus plata koka laipa, kas nodrošina ilgtspējīgu kalpošanu un komfortablu pārvietošanos līdz pat jūrai. Lai novērstu ieejas aizpūšanu ar smiltīm, veikta kāpas norakšana, kā arī pārbūvēts ūdens kolektors no Jūrmalas parka dīķa izteces līdz jūrai, izbūvējot lietus ūdens kanalizācijas tīklu.
Papildus izbūvēts zedeņu žogs kāpu nostiprināšanai, un, rūpējoties par dabas vērtību saglabāšanu, iestādīti 300 kāpu kvieša stādiņi, stiprinot kāpu krasta aizsargjoslu un veicinot ilgtspējīgu piekrastes attīstību.
Pludmales 6. ieeja ir īpaši nozīmīga cilvēkiem ar kustību traucējumiem un senioriem – tā ir veidota kā ērta, droša un pieejama piekļuve pludmalei, nodrošinot komfortablu pārvietošanos ar ratiņkrēsliem un palīglīdzekļiem. Teritorija papildināta ar soliņiem, pludmales krēsliem, atkritumu urnām, veloturētājiem, kā arī uzstādīta apmeklētāju uzskaites sistēma.
Projekts “Koka laipas klāja pārbūve 6. ieejai uz pludmali pie jūras, Ventspilī” tiek finansēts ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda atbalstu 90% apmērā, savukārt 10% finansējuma nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldība. Projekts tika sagatavots un iesniegts 2024. gada 27. decembrī biedrībā “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un tiek īstenots 2025. gada septembrī–decembrī.
Ar projekta īstenošanu tiek saglabātas kāpu krasta aizsargjoslas dabas vērtības, vienlaikus atjaunojot un uzlabojot publisko infrastruktūru, nodrošinot Ventspils iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ērtu, drošu un pieejamu piekļuvi Zilā karoga pludmalei.