Likumsargi piedzīvo šokējošu uzbrukumu: Ventspilī vīrietis ar nazi un cirvi metas virsū pašvaldības policistiem
Valsts policija sākusi kriminālprocesu pret kādu vīrieti Ventspilī, kurš, reaģējot uz aizrādījumu par trokšņošanu, uzbrucis pašvaldības policijas darbiniekiem ar nazi un cirvi.
Incidents noticis 6. decembrī ap plkst. 11.10, kad Ventspils pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz daudzdzīvokļu namu, kur tika atskaņota skaļa mūzika, portālu Jauns.lv informēja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi dzīvokļa iemītniekam izskaidroja sabiedriskās kārtības noteikumus un lūdza uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
Vīrietis devies iekšā dzīvoklī it kā pēc dokumentiem, taču atgriezies ar nazi un cirvi rokās. Ieraugot ieročus, policisti atkāpušies, taču vīrietis izteicis draudus un mērķtiecīgi vicinājis nazi un cirvi amatpersonu virzienā, gan netrāpot. Lai pārvarētu pretošanos un neitralizētu uzbrucēju, policisti pielietoja gāzes baloniņu un rokudzelžus.
Valsts policija lūdza tiesu piemērot aizdomās turētajam drošības līdzekli – apcietinājumu, taču tiesa šo lūgumu noraidīja. Tā vietā vīrietim piemērota policijas uzraudzība.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par uzbrukumu varas pārstāvim. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likums paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību.