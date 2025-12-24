Lemj par 30 metrus augstā Lēdmanes ūdenstorņa likteni
Ogres Centrālajā bibliotēkā prezentētas Lēdmanes ūdenstorņa un piegulošās teritorijas attīstības vīzijas, ko izstrādājuši Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studenti sadarbībā ar pašvaldību, piedāvājot drošus, ilgtspējīgus un mūsdienīgus risinājumus sabiedriskajām vajadzībām. No nākamā gada 7. janvāra materiāli būs apskatāmi Lēdmanes Tautas namā, kur iedzīvotāji aicināti balsot un sniegt atsauksmes.
Ogres Centrālajā bibliotēkā notika Lēdmanes ūdenstorņa un tam pieguļošās teritorijas attīstības koncepciju/vīziju prezentācija, kuras laikā sabiedrības tālākai apspriešanai tika nodotas 14 arhitektoniski un ainaviski izstrādātas attīstības vīzijas, informē Ogres novada pašvaldība.
Attīstības koncepcijas tapušas sadarbības projekta ietvaros starp Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Ogres novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļu un Lēdmanes pagasta pārvaldi. Vīzijas izstrādāja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un vides inženierijas institūta 3. kursa studenti, strādājot asociētās profesores Aijas Ziemeļnieces vadībā.
Izstrādātajos priekšlikumos piedāvāti iespējami labākie funkcionālie, arhitektoniskie un ainaviskie risinājumi, kas vērsti uz drošas, ilgtspējīgas un mūsdienīgas infrastruktūras attīstību Lēdmanē. Koncepcijas paredz ūdenstorņa pielāgošanu sabiedriskām vajadzībām, apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, kā arī gājēju un transporta plūsmas sakārtošanu.
No 2026. gada 7. janvāra visi izstrādātie grafiskie materiāli būs apskatāmi Lēdmanes Tautas namā. Iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar piedāvātajām idejām, piedalīties balsošanā par labāko koncepcijas ideju un sniegt savu atgriezenisko saiti par, viņuprāt, piemērotāko Lēdmanes ūdenstorņa attīstības risinājumu.
Tiek piedāvātas vairākas idejas, ko darīt ar šo ūdenstorni: * Ūdenstornis kā militārās aviācijas zinātņu centrs; * Ūdenstornis kā mākslas ekspozīcijas vieta un Ukrainas kara muzejs; * Tornis kā Lēdmanes ciema identitātes un iekšzemes bākas vieta; * Torņa komplekss kā Lēdmanes tehnoloģiju un radošuma zona; * Tornis kā aktīvā sporta un atpūtas zona.
Padomju laikā būvētais Lēdmanes ūdenstornis atrodas Lēdmanes centrā, blakus pagasta pārvaldes ēkai, un tas ir 30 metrus augsts, pie ūdenstorņa atrodas autobusa pietura. Ūdenstornis ir 30 m augsts, ūdens tilpums ir 110 m3.