Novadu ziņas
Šodien 07:12
VIDEO: Lēdmanes iedzīvotāju pārsteidz divi sprauni brieži, kas nespēj "sadalīt mantu"
Lēdmanes iedzīvotāju Artūru netālu no viņa dzīvesvietas pārsteidzis neparasts skats - divi sprauni brieži, kuri centušies savā starpā kaut ko sadalīt.
"Dažas dienas atpakaļ,divi cīkstējās netālu no mājas Lēdmanē. Video nav skaņa, jo bērni mašīnā bļaustījās. Mums tur bieži gar māju klaiņo stirnas un staltie," vietnē "Facebook" pauž Artūrs. Ieva, smejot norādījusi, ka "viņi mērās ar mantību", bet vēl kāda iedzīvotāja paudusi, ka "viņai pie mājas jau kādas divas nedēļas brieži aurojot".
Jāpiebilst, ka septembris un oktobra pirmā puse Latvijā ir staltbriežu riesta laiks, kad briežu buļļi kļūst izaicinoši un pārgalvīgi, apkārtējiem liekot par sevi manīt ar skaļu baurošanu. Šoss baurus nereti pavada arī savstarpēja badīšanās, kad buļļi, kas ir līdzīgā vecumā un svarā, saķeras savā starpā ar ragiem. Šādi viņi savstarpēji konkurē par harēmu un pārošanās tiesībām.