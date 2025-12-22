Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā iecelts Aigars Garkalns
Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā apstiprināts Aigars Garkalns.
Kā vēsta Ogres novada pašvaldība, 19. decembrī pieņemts lēmums pārcelt Aigaru Garkalnu Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā. Viņš kopš 2025. gada 1. aprīļa pildīja priekšnieka pienākumu izpildītāja funkcijas, pirms tam strādājot par policijas inspektoru.
Ogres novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Špakovskis uzsver: “Pašvaldības policijā būtiska ir darbības nepārtrauktība. Tāpēc, izbeidzot darba attiecības ar iepriekšējo priekšnieku, par pienākumu izpildītāju iecēlām Aigaru Garkalnu – toreizējo policijas inspektoru ar vairāku gadu pieredzi Ogres pašvaldības policijā un ilggadēju pieredzi Valsts policijā. Garkalns iestādi vada jau vairāk nekā astoņus mēnešus, apliecinot sevi kā profesionālu vadītāju, kas kopā ar komandu sasniedz mērķus, tādēļ lēmums viņu iecelt priekšnieka amatā ir likumsakarīgs.”
Garkalns Ogres novada pašvaldības policijā darbojas kopš 2023. gada 10. jūlija: sākot kā vecākais kārtībnieks, pēc tam – inspektors. No 1997. līdz 2024. gadam viņš dienēja dažādās Valsts policijas struktūrvienībās; 2021.–2024. gadā – Valsts policijas Ogres nodaļas galvenā inspektora amatā.
Saskaņā ar Pašvaldību likuma 20. panta sesto daļu darbinieku, ņemot vērā viņa viedokli un pamatoti izvērtējot pārcelšanas lietderību, drīkst bez atklāta konkursa pārcelt citā pašvaldības amatā, ja tas atbilst spējām un kvalifikācijai. Pamatojoties uz minēto normu, no 2025. gada 22. decembra Aigars Garkalns – pašvaldības policijas inspektors un priekšnieka pienākumu izpildītājs – tiek pārcelts Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka amatā; mēnešalga noteikta atbilstoši normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem.