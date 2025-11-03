Aizkraukles novads plāno pievienot Kriškalnu ciemu Pļaviņām
Aizkraukles novada pašvaldība plāno Kriškalnu ciema pievienošanu Pļaviņām, informēja pašvaldībā.
Pirmās sarunas par Kriškalnu ciema pievienošanu pilsētai notika jau 2023. gadā, kad pēc domes lēmuma tika sākts darbs jauna, vienota teritorijas plānojuma izstrādē. Tomēr daļa iedzīvotāju joprojām iebilst pret šo ieceri.
Iedzīvotājiem lielākās bažas rada iespējamā identitātes zaudēšana un izmaksu pieaugums, kas varētu rasties, apvienojot abas teritorijas. Domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis (LA/Vidzemes partija), tiekoties ar iedzīvotājiem, uzsvēra, ka arī pēc ciema un pilsētas apvienošanas iedzīvotājiem būs iespēja turpināt iesāktās tradīcijas un veidot jaunas, ja vien paši iedzīvotāji to vēlēsies. Viņš kā piemēru minēja Gostiņus, kas arī tika pievienoti Pļaviņām, bet iedzīvotāji joprojām turpina attīstīt identitāti.
Zālītis informēja, ka īpašuma kadastrālo vērtību, kas ietekmē nekustamā īpašuma nodokļa apmēru, nosaka Valsts zemes dienests. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka jau tagad Kriškalnu iedzīvotāji izmanto pilsētas pakalpojumus un infrastruktūru, kamēr par to pamatā maksā Pļaviņu iedzīvotāji. Viņš uzsvēra, ka pašvaldībai ir jānodrošina vienādas prasības visās novada teritorijās, pat tad, ja daļai iedzīvotāju tās neapmierina.
Arī Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis pauda viedokli, ka no telpiskās plānošanas un apsaimniekošanas efektivitātes viedokļa ciems ir saaudzis ar pilsētu un uzskatāms par tās daļu.
"Mēs pievienojam teritoriju, kura atbilst pilsētas funkcijām, un savienojam šo teritoriju kā vienu pilsētu," skaidroja Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane. Viņa uzsvēra, ka nepieciešamība teritorijas apvienot ir rādītājs, kas liecina, ka tās attīstās.
Plānots, ka gada nogalē domē tiks pieņemts lēmums par teritoriālā plānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriedei. Pēc domes lēmuma priekšlikumi tiks nodoti sabiedriskā viedokļa noskaidrošanai, kad iedzīvotājiem būs iespēja iesniegt oficiālas pretenzijas par plānoto teritoriju apvienošanu.
Pašlaik Aizkraukles novada teritorijas izmantošanu un tās nosacījumus novadā regulē seši pieejas ziņā atšķirīgi bijušo novadu teritorijas plānojumi - Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas novada. Tā kā vairāki no tiem ir tapuši pirms desmit un vairāk gadiem, 2023. gadā tika sākta jauna vienota novada teritoriālā plānojuma izstrāde, ieviešot vienotus attīstības nosacījumus visai novada teritorijai.