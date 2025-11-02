Aizkraukles novadā sarucis pirmklasnieku skaits
Aizkraukles novadā sarucis pirmklasnieku skaits, liecina Aizkraukles novada pašvaldības apkopotā informācija.
Šajā mācību gadā Aizkraukles novadā skolas gaitas 1. klasē sāka 256 bērni, kas ir par 60 skolēniem mazāk nekā pērn. Samazinājies arī uzņemto 10. klašu skolēnu skaits. Šogad mācības vidusskolā uzsāka 80 jaunieši, kas ir par 14 skolēniem mazāk nekā gadu iepriekš.
Kopumā pamatskolās un vidusskolās mācās 2838 bērni, kas ir par 52 audzēkņiem mazāk nekā pērn. Kopējais skolēnu skaits turpina samazināties jau vairākus gadus.
Kopējais skolēnu skaits palielinājies vienīgi divās vidusskolās - Aizkrauklē un Skrīveros. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā 22. septembrī mācījās 485 audzēkņi, kas ir par 41 bērnu vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.
Aizkraukles novada vidusskolā mācās 850 skolēnu, kas ir par 26 skolēniem vairāk nekā pirms gada. Sākumskolas un pamatskolas posmā skolēnu skaits palielinājies par 41 bērnu. Tikmēr 1. un 10. klases skolēnu skaits novada lielākajā skolā šogad bija mazāks nekā pērn.
Šajā mācību gadā novadā nedaudz samazinājies arī pedagogu skaits. Izglītības pārvaldē skaidro, ka direktoriem ir izdevies atrast variantus, kā nodrošināt mācību priekšmetu norisi, tomēr ir skolas, kurās trūkst dažu pedagogu. Īpaši izteikts esot speciālo pedagogu trūkums, kā arī trūkst psihologu.
Visvairāk pedagogu strādā Aizkraukles novada vidusskolā - 94, tai seko Kokneses pamatskola-attīstības centrs ar 56 un Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ar 53 pedagogiem.
Kopumā novada izglītības iestādēs strādā teju 1300 darbinieku, no kuriem 822 ir pedagogi, savukārt 475 pilda tehniskā personāla funkcijas.