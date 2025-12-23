112
Šodien 12:12
VIDEO: pazīsti viņu? Policija lūdz palīdzēt atpazīt vīrieti, kurš spēļu zālē iesaistījās kautiņā
Rīgas pašvaldības policija lūdz iedzīvotājus palīdzēt atpazīt vīrieti, kurš 7. oktobrī Nīcgales ielas 2A spēļu zālē iesaistījās konfliktā ar nepazīstamu personu, nodarot tai fizisku kaitējumu.
Policija publicējusi video, kurā redzams minētais vīrietis. Atpazīšanas gadījumā aicinām zvanīt pa tālruņiem 67181818vai 67181377.
Par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process par maznozīmīgu miesas bojājumu – tas ir, miesas bojājumu, kas izraisījis īslaicīgas, nelielas sekas, bet nav radījis veselības traucējumus vai darbspēju zaudējumu. Par šādu pārkāpumu iespējams piemērot naudas sodu no 210 līdz 500 eiro.