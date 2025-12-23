Darba inspekcija plāno vērtēt virsstundu darbu "Rīgas satiksmē"
Valsts darba inspekcija (VDI) šodien plāno izskatīt lietu saistībā ar virsstundu darbu "Rīgas satiksmē", informēja VDI.
Jūnijā VDI sāka pārbaudi saistībā ar virsstundu darbu uzņēmumā "Rīgas satiksme".
Inspekcijā apstiprināja, ka bijušais "Rīgas satiksmes" darbinieks pagājušā gada nogalē iesniedza trauksmes cēlēja ziņojumu par, viņaprāt, nelikumīgām virsstundām šoferiem, un VDI par to tika ierosināta lieta.
Kā vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga", bijušais "Rīgas satiksmes" šoferis ziņojis par nelikumībām transporta vadītāju virsstundās. Bijušais šoferis trauksmes cēlāja ziņojumā norādījis, ka šoferi pārstrādā likumā noteikto virsstundu skaitu, bet kapitālsabiedrība liek strādāt vairāk, aizbildinoties, ka trūkstot šoferu un bez virsstundām sabiedriskā transporta pakalpojumus esošajā apjomā nevar nodrošināt.
Atbilstoši likumam šoferi aizliegts nodarbināt ilgāk par 56 stundām nedēļā, un atļauts strādāt astoņas virsstundas septiņu dienu periodā. Šoferis ziņojumā paudis, ka vairāk nekā 550 darbiniekiem ir virsstundas, un, pēc viņam zināmajiem datiem, vairāk nekā 100 darbinieki ir pārstrādājuši noteikto pārskata perioda maksimāli atļauto darba laiku.