LIZDA: valdības lēmums par pedagogu algu celšanas grafiku ir optimālākais iespējamais risinājums
Valdības lēmums par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, kas paredz pie zemākās algas likmes celšanas atgriezties 2027. gadā, ir optimālākais iespējamais risinājums, aģentūrai LETA norādīja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga.
Valdība pirmdien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumu pedagogu zemākās algas likmes celšanas grafiku atsākt īstenot no 2027. gada. Nākamgad zemākā pedagogu mēnešalgas likme saglabāsies līdzšinējā apmērā - 9,76 eiro. IZM šādu lēmumu pamato ar valsts ekonomisko situāciju un publiskā sektora algu iesaldēšanu.
Vanaga kopumā atzinīgi vērtē valdības apstiprināto pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, norādot, ka tas tapis ilgās un sarežģītās sarunās, kurās bijuši nepieciešami kompromisi no visām iesaistītajām pusēm.
Algu pieauguma grafiks attieksies uz visiem pedagogiem - no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai. Vienīgais izņēmums ir augstskolu administrācija, kas izslēgta no grafika, ņemot vērā tās jau salīdzinoši augsto atalgojumu. Vanaga pozitīvi vērtē arī to, ka algu kāpums paredzēts no kalendārā gada sākuma - 2027. gada sākuma -, nevis no septembra, kā to iepriekš piedāvāja IZM.
Pēc Vanagas sacītā, ilgtermiņa mērķis ir pietuvoties kaimiņvalstu praksei, kur pedagogu vidējais atalgojums sasniedz 120-130% no valstī vidējās algas.
Arodbiedrība ir gandarīta, ka algu pieauguma grafiks ir valdības lēmums ar juridisku spēku un būs saistošs arī nākamajai valdībai un Saeimai. Tā sola rūpīgi sekot līdzi, lai vienošanās tiktu pildītas, un nepieciešamības gadījumā publiski atgādināt par atkāpēm no vienošanās.
"Ja kādam šobrīd ir padomā, ka viņi vieglā ceļā ar solījumu ir tikuši vaļā no LIZDA, tad mēs iesakām tomēr neiet šo ceļu. Ceram, ka būs vēsturiska pārmaiņa, un mums nebūs jāiziet ielās algas grafika dēļ," pauda Vanaga.
Pedagogu algu celšanas grafiks, ko valdība apstiprināja 2023. gada pavasarī, bija viena no pedagogu streika prasībām. Līdzšinējais pieauguma grafiks ir spēkā līdz šī gada beigām, tādēļ valdībai bija nepieciešams pieņemt lēmumu par pedagogu darba samaksas turpmāko pieaugumu.