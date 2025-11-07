22 gadus vecs skolotājs: pedagogs Latvijā var labi pelnīt
Oktobra beigās notika kārtējā stipendijas "Starp mums ir ķīmija" laureātu apbalvošana. Šī balva divas reizes gadā tiek piešķirta jaunajiem, talantīgajiem ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotājiem.
Starp stipendiātiem bija arī 22 gadus vecais bioloģijas skolotājs no Rīgas 21. vidusskolas un privātās skolas "Laisma" - Nikita Mullers. Programmas "Doma laukums" studijā viņš pastāstīja, kas viņu pamudinājis kļūt par skolotāju un kā ir strādāt mūsdienu skolā, vēsta portāls "Lsm+".
Programma jaunajiem skolotājiem tika izveidota 2023. gadā. Tās mērķis ir veicināt jaunas skolotāju paaudzes veidošanos un palielināt jauniešu interesi par dabaszinātņu priekšmetu apguvi skolā.
Nikitam Mulleram ir 22 gadi, un viņš jau trešo gadu strādā par skolotāju. "Kad es pats mācījos skolā, man par piemēru bija mana bioloģijas skolotāja - jauna, entuziasma pilna. Redzot viņas acīs šo degsmi, redzot, kādu prieku viņa gūst no sava darba, arī es vēlējos kļūt par skolotāju. Tagad es pabeidzu Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāti, un jau no pirmā kursa, tāpat kā daudzi mani kursabiedri, strādāju skolā," stāsta Mullers.
Pretēji izplatītajam uzskatam Nikita uzskata, ka skolotājs Latvijā var labi pelnīt: "Mūsu valstī, ja tu vēlies labi pelnīt, tu vari to darīt. Es personīgi apvienoju darbu divās skolās - valsts un privātajā. Protams, privātajā alga ir lielāka."
Bioloģijas programma pēdējos gados būtiski nav mainījusies. "Lai gan programmā ir nelielas korekcijas, kopumā tā palikusi tāda pati kā agrāk. Mainījies tikai tēmu apguves secība. Un, iespējams, arī vispārējais zināšanu līmenis, kas nepieciešams 12. klasei, ir paaugstinājies."
Pāreja uz vienoto skolu un visiem kopīgo latviešu valodā mācīšanās formu, pēc Mullera teiktā, viņa skolā notikusi mierīgi. "Globālu problēmu nav, bet bērniem tomēr jāpalīdz, lai viņi labāk apgūtu materiālu. Runājot par valodu, mēs ar viņiem sarunājamies latviski un stimulējam viņus darīt to pašu."