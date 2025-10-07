Iepriekšējās izglītības ministres laikā audzis pedagogu apmierinājums ar algu, liecina pētījums
Mācību vides pētījums (Teaching and Learning International Survey – TALIS) ir starptautisks pētījums, kura mērķis ir iegūt datus par skolotājiem, mācīšanu un skolotāju ietekmi uz skolēnu mācīšanos starptautiskā un nacionālā mērogā. Dati par Andas Čakšas laiku ministrijā liecina, ka skolotāju apmierinātība ar atalgojumu ir augusi.
Lai gan ar atalgojumu ir apmierināti tikai 39% Latvijas pedagogu, šo skolotāju īpatsvars kopš 2018. gada pieaudzis par 17 procentpunktiem, liecina mācību vides pētījuma "Talis 2024" pirmie rezultāti.
Lielākā daļa jeb 82% skolotāju ir apmierināti ar citiem darba nosacījumiem. Šo skolotāju īpatsvars nav mainījies kopš 2018. gada.
Pētījuma pirmie rezultāti liecina, ka sešu gadu laikā par astoņiem procentpunktiem samazinājies to Latvijas skolotāju īpatsvars, kuri darbā piedzīvo ļoti lielu stresu. Šādu atbildi snieguši 14% skolotāju.
Kā visbiežāk minētie stresa avoti nosaukti atbildība par skolēnu sniegumu, skolu, pašvaldību vai nacionālo iestāžu mainīgo prasību ievērošana un pārāk daudz gatavošanās stundām.
14% skolotāju uzskata, ka viņu darbs "ļoti negatīvi" ietekmē viņu garīgo veselību, bet 11% ziņojuši, ka tas "ļoti negatīvi" ietekmējis viņu fizisko veselību.
Skolotāji, kuri strādā pilnu slodzi, norādījuši, ka viņu kopējais darba stundu skaits nedēļā ir 42,3 stundas. Tas ir par 1,3 stundām vairāk nekā OECD vidējais rādītājs.
Skolotāju kopējais darba stundu skaits nav mainījies kopš 2018. gada. Vienlaikus par 1,6 stundām pieaudzis laiks, kas tiek veltīts skolēnu mācīšanai, kā arī stundu sagatavošanai.
Laiks, kas pavadīts skolēnu darbu vērtēšanai un labošanai, sešos gados palielinājies par 0,5 stundām, bet administratīvos darbos - par 0,4 stundām.
33% skolotāju strādā nepilnu darba slodzi, strādājot līdz pat 90% no pilnas slodzes stundām. Šis rādītājs nav mainījies kopš 2018.gada. Nepilnu slodzi biežāk strādā jaunie skolotāji.
2024. gadā pastāvīgs darba līgums bija noslēgts 96% Latvijas skolotāju. Tas ir par trim procentpunktiem vairāk nekā 2018. gadā. Nesen darbu sākušiem skolotājiem ir lielāka iespēja noslēgt līgumu uz noteiktu laiku nekā viņu kolēģiem ar lielāku pieredzi.
Pētījumā apkopoti skolotāju un direktoru viedokļi par skolotāja profesijas attīstību, darba apstākļiem, mācīšanas praksi, tehnoloģiju izmantošanu un sociāli emocionālo mācīšanu, kā arī par skolotāju labbūtību un nākotnes plāniem.
Pētījuma ceturtais cikls "Talis 2024" norisinājās no 2021. līdz 2025. gadam, un galvenais datu iegūšanas etaps notika pagājušā gada pavasarī. Tas sakrīt ar laiku, kad ministriju vadīja Anda Čakša.
Šajā ciklā uzmanība tika pievērsta četriem izglītības jautājumiem - daudzveidībai un vienlīdzībai, tehnoloģiju izmantošanai, sociāli emocionālajai mācīšanai un ilgtspējības izglītībai. Pētījumā aplūkotas arī trīs lielas tēmas - skolotāju mācīšanās un attīstība, ikdienas darba prakse un profesionālā uztvere, kā arī skolu mācību vide.
Kopumā pētījumā, aptaujājot 7.-9.klašu skolotājus un viņu skolu direktorus, piedalījās 54 pasaules valstis. No Latvijas pētījumā piedalījās 215 skolu 4088 skolotāji un 213 skolu direktori. Latvija pētījumā piedalās kopš 2013. gada.