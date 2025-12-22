Liepājas slimnīcā nonākušā vīrieša identitāte ir noskaidrota.
Šodien 15:22
Jau ziņots, ka Liepājas medicīnas iestādē nonācis vīrietis, kurš nespēja sevi identificēt un likumsargi iepriekš aicināja atsaukties līdzcilvēkus, kas spētu vīrieti atpazīt.
Vīrietis ir 180cm garš, kalsnas miesas būves, viņam ir sirmi, pagari mati, sirma bārda un viņš pārvietojas uz improvizētu/paštaisītu spieķi. Kā informē Valsts policija, vīrieša identitāte šobrīd ir noskaidrota.