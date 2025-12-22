Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.
Šodien 07:27
Šorīt daudzviet Latvijā autoceļi apledo, strādā 23 ziemas tehnikas vienības
Šorīt uz plkst. 6.30 apledojums Latgalē un vietām Zemgalē, Vidzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 23 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Daugavpils šosejas (A6) no Aiviekstes tilta līdz Pāterniekiem;
- Liepājas šosejas (A9) no Apšupes krustojuma līdz Mazblīdenei;
- Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz Strazdei;
- Rēzeknes šoseja (A12) visā posmā;
- autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā;
- Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā;
- Rēzeknes apvedceļš (A15) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Latgalē un Gulbenes, Bauskas, Dobeles un Tukuma apkārtnē.
Aicinām autovadītājus rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.