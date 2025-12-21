Liepājā un Kuldīgas novadā ceļu satiksmes negadījumos dzīvību zaudējuši divi cilvēki
Sestdien Latvijā ceļu satiksmes negadījumos gājuši bojā divi cilvēki - kāds autovadītājs Liepājā un gājējs Kuldīgas novadā.
Ap plkst. 12.20 Liepājā, Klaipēdas ielā, automašīna "Renault" nobrauca no ceļa braucamās daļas un uzbrauca ceļa nožogojumam. Transportlīdzekļa vadītājs notikuma vietā gāja bojā. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus. Savukārt ap plkst. 18.10 citviet Kurzemē, Kuldīgas novada Kurmāles pagastā, automašīnas "BMW" vadītājs uzbrauca gājējam, kurš, pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, atradās uz ceļa braucamās daļas bez gaismu atstarojošiem elementiem. Negadījumā gājējs zaudēja dzīvību. Policija izmeklē notikušā apstākļus.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 106 ceļu satiksmes negadījumi, četros no tiem cietuši cilvēki - katrā pa vienam. Divas avārijas ar cietušajiem notikušas Kurzemes reģionā, viena Vidzemes reģionā un viena Rīgas reģionā. Starp cietušajiem ir divi gājēji - pa vienam Rīgas reģionā un Kurzemē.