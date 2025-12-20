Naudu paņem, preci nepiegādā: nosauc interneta veikalus, kas apkrāpj pircējus
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Eiropas Patērētāju informēšanas centrs Latvijā aicina iedzīvotājus pirms pirkumu veikšanas rūpīgi izvērtēt tirgotājus, jo arvien biežāk tiek saņemtas sūdzības par interneta veikaliem, kas pēc apmaksas saņemšanas nepiegādā preces un neatmaksā naudu.
Iestādes novērojušas tendenci, ka negodprātīgie komersanti ne tikai nepilda saistības un nesniedz atbildes uz patērētāju vai uzraugošo iestāžu pieprasījumiem, bet vienlaikus turpina pieņemt jaunus pasūtījumus.
Šogad visvairāk sūdzību – 35 lietas – saņemts par vietni "iizii.eu" ("MainPartner OU"). Tai seko "letibezakcijas.lv" ("MB Kaspertonas") ar 34 lietām un "Dinnerinthesky.lv" ("Skyworld Entertainment OU"/"Skyworld Holding OU") ar 29 lietām.
Tāpat patērētāju pretenzijas saistībā ar preču nepiegādi saņemtas par vietni "kurprikols.lv" (SIA "KurPrikols"), "Instagram" dāvanu veikalu SIA "Mazā cilts", kā arī par "Facebook" kontā "Madonas stils" pasūtītām precēm.
Lai izvairītos no zaudējumiem, īpaši Ziemassvētku dāvanu iegādes laikā, PTAC aicina pirms maksājuma veikšanas pārbaudīt, vai par komersantu nav negatīvas atsauksmes un vai mājaslapā ir norādīta pilna kontaktinformācija, nevis tikai e-pasta adrese. Tāpat jāpārliecinās, vai komersants nav iekļauts PTAC "Melnajā sarakstā" vai "Aizdomīgo interneta vietņu sarakstā".
Eksperti iesaka izmantot drošas maksājumu metodes, piemēram, kredītkartes vai uzticamas platformas, kas nodrošina naudas atgriešanas iespēju.
Ja problēmas radušās ar Latvijā reģistrētu komersantu, iedzīvotāji aicināti vērsties PTAC, savukārt pārrobežu darījumos (ES, Norvēģija, Islande, Lielbritānija) palīdzību sniegs ECC Latvia.