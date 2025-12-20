PVD Polijas izcelsmes atkaulotās cāļu kājās konstatējis salmonellas.
Šodien 16:41
Cāļu kājās no Polijas atrastas salmonelozi izraisošas baktērijas
Pārtikas un veterinārais dienests Polijas izcelsmes atkaulotās cāļu kājās konstatējis salmonellas.
PVD, veicot laboratorisko kontroli paraugam, kas ņemts no AS "Lido", atkaulotās cāļu kājās konstatējis "Salmonella Newport" baktērijas.
Dienestā norāda, ka Polijas izcelsmes atkaulotām cāļu kājām ar partijas numuru "PL SD 533256633" ir beidzies derīguma termiņš un tās vairs nav pieejamas tirdzniecībā.
Par konstatēto PVD ievietoja informatīvo paziņojumu Eiropas Savienības (ES) Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.