Maciņi kļūs krietni vieglāki: būtiski pieaugs cena zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem
No nākamā gada 6. janvāra par vairākiem Valsts zemes dienesta (VZD) pakalpojumiem iedzīvotājiem būs jāmaksā būtiski vairāk. Visvairāk cenu pieaugumu izjutīs tie, kuri plāno pārdot savu zemi, to sadalīt vai kārtot mantojuma lietas, jo šajos gadījumos obligāta ir zemes kadastrālā uzmērīšana. Izmaiņas noteiktas jaunajā VZD pakalpojumu cenrādī, vēsta 360TV Ziņas.
Līdz šim zemes kadastrālā uzmērīšana maksāja 52 eiro, taču turpmāk tās cena pieaugs līdz teju 118 eiro. Tas ir vairāk nekā divkāršs sadārdzinājums. Neapmierinātību par straujo cenu kāpumu pauž arī paši mērnieki, norādot, ka par konkrētiem tarifiem iepriekš netika savlaicīgi un skaidri informēti.
Neatkarīgie pakalpojumu sniedzēji atzīst, ka inflācijas un algu pieauguma apstākļos cenu korekcijas ir saprotamas, tomēr šāds apmērs rada bažas. Īpaši problemātiska situācija veidojas ar jau noslēgtajiem līgumiem, kuros paredzēti vecā cenrāža izcenojumi, savukārt nākamgad visi reģistrētie darbi būs jāveic pēc jaunajām, augstākajām cenām. Tas var nozīmēt, ka daļu izmaksu mērniekiem nāksies segt no saviem līdzekļiem.
Valsts zemes dienests rakstiskā atbildē skaidro, ka cenu izmaiņas saistītas ar Tieslietu ministrijas virzīto pāreju uz vienoto būves reģistrāciju. Tās mērķis ir ar vienu pieteikumu nodrošināt datu apriti starp Būvniecības informācijas sistēmu, Kadastru un zemesgrāmatu, tādējādi samazinot birokrātiju, dokumentu skaitu un pakalpojumu izpildes termiņus.
Dienestā uzsver, ka turpmāk VZD speciālisti klientu vietā veiks vairākas darbības, tostarp pievienos datus no fotoplāniem, arhīva materiāliem, apgrūtinājumu reģistriem un citām informācijas sistēmām, kas arī palielina pakalpojuma pašizmaksu. Vienlaikus tiek norādīts, ka atsevišķiem īpašumiem, piemēram, daudzīvokļu mājām, daļa pakalpojumu kļūs lētāki.
Tieslietu ministrija no plašākiem komentāriem atteikusies, norādot, ka par cenrāža izmaiņām jāatbild pašam Valsts zemes dienestam. Tikmēr mērnieku vidū tiek apspriestas arī iespējamās protestu formas, lai gan pagaidām diskusijas notiek vien sarunu līmenī.