Patērētāju tiesību aizsardzības centrs vēršas pret "Lidl"
Mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA "Lidl Latvija" jaunie garantijas noteikumi neatbilst patērētāju aizsardzības regulējumam, paziņoja Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC). Institūcija norāda, ka PTAC redzeslokā ir nonākusi informācija un PTAC ir sācis izvērtēt situāciju saistībā ar "Lidl Latvija" paziņojumu par likumiskās garantijas noteikumu maiņu.
"Lidl Latvija" no decembra ir ieviesis jaunu elektrotehnikas nodošanas kārtību likumiskās garantijas laikā - ja elektroprece ir ar defektu un tās vērtība nepārsniedz 15 eiro, naudas atgriešanu vai preces maiņu var veikt uzreiz veikalā, bet, ja elektropreces vērtība pārsniedz 15 eiro, jāvēršas pie oficiālajiem servisa pārstāvjiem, kuru kontaktinformācija ir norādīta preces lietošanas instrukcijā, vai "Lidl Latvija" klientu servisā.
PTAC norāda, ka jaunieviestais nosacījums ir pretrunā Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajam.
Centrs atgādina, ka atbildība par preces neatbilstību vai bojājumu ir pārdevējam. Patērētājam nav jāvēršas servisā vai pie cita saistīta komersanta preces uzrādīšanai, nodošanai, remontam, apmaiņai vai naudas atgriešanai. Patērētājs vēršas pie pārdevēja, kurš tālāk risina patērētāja pretenziju un ar to saistītos jautājumus.
Tāpat patērētājs sākotnēji var izvēlēties preces remontu vai maiņu. Ja tas nav iespējams vai rada būtiskas neērtības, patērētājam ir tiesības prasīt cenas samazinājumu vai naudas atmaksu.
Vienlaikus PTAC norāda, ka patērētājs ir tiesīgs izteikt pretenzijas pārdevējam par preces kvalitāti divu gadu laikā no preces piegādes vai iegādes dienas. Savukārt pretenzija izvirzāma divu mēnešu laikā no defekta atklāšanās.
Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, patērētājs var iesniegt pārdevējam rakstveida iesniegumu, uz kuru pārdevējam 15 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas ir jāsniedz patērētājam rakstveida atbilde un jāinformē par iespējamo risinājumu.
PTAC direktore Zaiga Liepiņa norāda, ka pārdevējs vienmēr ir atbildīgs par savu pārdoto preci un patērētājam preces defekta gadījumā ir jāvēršas tieši pie pārdevēja. Viņas skatījumā nedrīkst pieļaut, ka patērētājiem tiek radīts mulsums, ko darīt un kur vērsties, ja precei radies defekts. Liepiņa uzsver, ka šāds tiesību ierobežojums nav pieļaujams.
Kā skaidro PTAC, ja patērētājs ir "Lidl Latvija" iegādājies elektropreci un tai ir konstatēts defekts, vispirms jāvēršas pie pārdevēja.
Vienlaikus PTAC aicina "Lidl Latvija" ievērot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normas, nodrošinot, ka patērētājs jebkurā gadījumā, ja ir konstatēts preces defekts, var vērsties vietā, kur prece iegādāta.
"Lidl Latvija" norāda, ka nepiekrīt PTAC pārmetumiem par iespējamo neatbilstību patērētāju aizsardzības regulējumam. "Lidl Latvija" atzīmē, ka klientu ērtības ir prioritāte un uzņēmums darbojas likuma ietvaros, apkalpojot tos klientus, kuri atgriež elektropreces.
Vienlaikus "Lidl Latvija" min, ka PTAC izdarījis pārsteidzīgus secinājumus, neizmantojot vispārpieņemto "konsultē vispirms" principu, proti, veicot sarunu ar uzņēmumu, lai noskaidrotu situāciju.
"Lidl Latvija" Korporatīvās komunikācijas vadītāja Dana Hasana atzīmē, ka, atsaucoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. pantu, "Lidl Latvija" ir izvēlējies klientam maksimāli ērtāko veidu, proti, jebkurā jautājumā sazināties ar "Lidl Latvija" klientu servisu, kas ir daļa no uzņēmuma.
Hasana norāda, ka elektropreču atgriešanas gadījumā "Lidl Latvija" klientu servisa speciālisti visu noskaidros un koordinēs preču atgriešanas procesu, organizējot kurjeru, kas bojāto elektropreci paņems no klienta un nogādās to servisā.
Ja elektroprece ir ar defektu un tās vērtība nepārsniedz 15 eiro, naudas atgriešanu vai preces maiņu var veikt uzreiz veikalā, bet, ja elektropreces vērtība ir virs 15 eiro, "Lidl Latvija" organizē tās nogādāšanu un servisu, tādējādi atbrīvojot klientu no rūpēm. Defekta gadījumā klientam prece tiek samainīta, salabota vai atgriezta nauda.
"Līdz šim esam vienmēr centušies rast katram klientam piemērotu risinājumu, un kā pārdevējs neizvairāmies no atbildības par preces neatbilstību," piemin Hasana.
Tāpat viņa norāda, ka "Lidl Latvija" nāk pretī klientiem un tiem nav jāpamet sava dzīvesvieta, jo uzņēmums nodrošina kurjera pakalpojumus. Klienta ērtības labad kurjeri pēc šādām precēm ir devušies ne tikai uz klientu dzīvesvietām, bet arī uz darba vietām vai klienta radinieku mājvietām, kur atrodas konkrētā prece.
Jau ziņots, ka "Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. marta līdz šā gada 28. februārim, strādāja ar 460,87 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,1% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi saistībā ar ieguldījumiem veikalu ķēdes attīstībā pieauga par 24,6% un sasniedza 18,466 miljonus eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2016. gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro. Vienīgais īpašnieks ir Vācijas "C E - Beteiligungs-GmbH".