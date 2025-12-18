Slikta ziņa: par pases un personas apliecības saņemšanu nākamgad būs jāmaksā vairāk
2026. gada 1. janvārī stāsies spēkā valdības lēmums par valsts nodevu pakāpenisku palielināšanu pases un personas apliecības (eID kartes) izsniegšanai, paziņojumā medijiem atgādina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP).
Saskaņā ar 2024. gada 10. decembrī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem noteikta valsts nodevu pakāpeniska paaugstināšana pases un personas apliecības izsniegšanai.
No 2026. gada 1. janvāra valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā būs 50 eiro, bet par izsniegšanu divu darba dienu laikā - 75 eiro.
Personas apliecības jeb eID kartes izsniegšanai 10 darba dienu laikā valsts nodeva būs 30 eiro, savukārt divu darba dienu laikā - 45 eiro.
Atbilstoši 2024. gadā pieņemtajam lēmumam par pakāpenisku valsts nodevu palielināšanu tika noteikts, ka no 2025. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 darba dienu laikā ir 44 eiro un divu darba dienu laikā - 70 eiro. Savukārt valsts nodeva par personas apliecības jeb eID kartes izsniegšanu 10 darba dienu laikā šogad ir 25 eiro un divu darba dienu laikā - 40 eiro.
Turpmāk tiks saglabāti visi līdzšinējie valsts nodevu atvieglojumi par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu bērniem un jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, pensionāriem, kā arī personām ar I vai II grupas invaliditāti. Šīm sabiedrības grupām no 2026. gada 1. janvāra valsts nodeva par pases noformēšanu 10 darba dienu laikā būs 25 eiro, bet personas apliecības noformēšana - 15 eiro.
2024. gadā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no 2025. gada 1. janvāra valsts nodeva par ārzemnieka personas apliecības izsniegšanu ir 170 eiro, savukārt par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu - 45 eiro 10 darba dienu laikā vai 80 eiro divu darba dienu laikā.
Gadījumos, kad dokumenti personu apliecinoša dokumenta noformēšanai iesniegti un valsts nodeva samaksāta līdz 2025. gada 31. decembrim, bet dokuments tiek saņemts pēc 2026. gada 1. janvāra, piemēro nodevu, kas bija spēkā dokumentu noformēšanas brīdī.
Savukārt no 2026. gada 1. janvāra, noformējot personu apliecinošus dokumentus - pasi un eID karti -, tiks piemērotas jaunās valsts nodevas.