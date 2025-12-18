VIDEO: vērienīgā policijas operācijā Austrālijā aizturētas piecas personas, kas, iespējams, plānoja jaunu teroraktu
Sidnejas policija, vērienīgas operācijas ietvaros, ceturtdien aizturēja septiņas personas, kas, iespējams, Austrālijā plānoja jaunus teroraktus.
Kā ziņo Ņūsautvelsas štata policija, taktisko operāciju vienība, reaģējot uz “saņemtu informāciju par iespējamiem teroraktiem”, pārtvēra divas automašīnas. Operācija notika Sidnejas dienvidrietumu priekšpilsētā Liverpūlē, kas atrodas aptuveni pusstundas brauciena attālumā no Bondi pludmales.
Likumsargi nav apstiprinājuši aizturēšanas faktu, bet norādījuši, ka septiņi vīrieši sniedz policijai palīdzību izmeklēšanā. Policija uzsvēra, ka sabiedrībai draudu nepastāv un operācija ir noslēgusies.
Tikmēr sociālajos tīklos izplatītajos video un fotogrāfijās redzams balts auto Liverpūles pilsētas Džordža un Kempbela ielu krustojumā, kas, šķiet, cietis sadursmē ar citu mašīnu. Attēlos redzami arī vairāki smagi bruņoti policisti maskēšanās tērpos, kā arī vīrieši kuriem ir aiz muguras saslēgtas rokas.
Jau ziņots, ka Sidnejas Bondi pludmalē divi šāvēji sarīkoja slaktiņu, kura rezultātā dzīvību zaudēja 15 cilvēki, tai skaitā, tai skaitā 10 gadus veca meitene, bet ievainojumus guva 41 cilvēks. Teroraktu iedvesmoja teroristu organizācija "Islāma valsts", un šis uzbrukums bija asiņainākais teroristu uzbrukums Austrālijas vēsturē.