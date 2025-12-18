Latvijas Preses izdevēju asociācija iebilst pret Kultūras ministrijas plānotajām izmaiņām MAF, un atklātā vēstulē vēršas pie Valsts prezidenta
Vēstulē, kas adresēta Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam un Ministru prezidentei Evikai Siliņai, Latvijas Preses izdevēju asociācija tās vadītāja Māra Anča vārdā, paudusi iebildumus par Kultūras ministrijas virzītajiem priekšlikumiem izmaiņām 2026. gada Mediju atbalsta fonda darbībā.
"Priekšlikumi sagatavoti, neņemot vērā nozares vairākkārt pausto aicinājumu nodrošināt pakāpenisku pāreju uz jauno modeli, kā arī ignorējot lielāko nacionālo mediju organizāciju viedokli, kas vairākkārt pausts Mediju politikas konsultatīvās padomes sēdēs un citos darba formātos," norāda asociācija.
"LPIA uzskata, ka nav pieļaujamas tik radikālas, sasteigtas un nepamatotas izmaiņas. Piedāvātās izmaiņas var radīt neprognozējamu, negatīvu efektu uz sabiedriski nozīmīga satura pieejamību sabiedrībai, kā arī mediju daudzveidību."
"Esam izteikuši kompromisa priekšlikumu pakāpeniskai un prognozējamai pārejai uz citādu atbalsta modeli: nākamgad lielāko daļu finansējuma konkursēt, proporcionāli samazinot katrai mediju grupai paredzēto finansējumu, bet pārējo kā pilotprojektu konkursēt pēc Kultūras ministrijas piedāvātā varianta, un tikai pēc tam, izvērtējot rezultātus, virzīties uz jauno vai citu variantu, tā saglabājot prognozējamību."
"Savu priekšlikumu esam pamatojuši gan Kultūras ministrijai, gan SIF (Sabiedrības Integrācijas fonds) pārstāvjiem sarunu laikā, tomēr atbildīgās amatpersonas Kultūras ministrijā ignorē nozares iebildumus un nerēķinās ar sekām, ko Kultūras ministrijas piedāvātais modelis nākotnē varētu nodarīt nozarei."
"Vēlamies uzsvērt, ka LPIA atbalsta SIF padomes priekšsēdētājas centienus risināt jautājumu konstruktīvi un loģiski, jo tieši SIF padomes sanāksmē radās ideja par racionālu Mediju atbalsta fonda nolikuma kompromisa variantu."
Latvijas Preses izdevēju asociācija aicinājusi nekavējoties apturēt Kultūras ministrijas priekšlikumu virzību attiecībā uz Mediju atbalsta fonda darbības modeļa maiņu 2026. gadā. "Lūdzu ieklausīties nozares pārstāvjos un nepieļaut sasteigta un mediju nozari nepamatoti ierobežojoša lēmuma pieņemšanu," aicina Māris Ančs.