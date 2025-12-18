Kultūras ministre piekritusi saglabāt MAF finansējuma sadali pa mediju veidiem, bet ir nosacījums
Kultūras ministre Agnese Lāce (P) piekritusi Mediju atbalsta fonda (MAF) finansējuma sadali turpināt pēc mediju formātu veidiem, "ja tie atbilst minimālajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem". Šos "minimālos atbilstības un kvalitātes kritērijus" ministres pārstāvji gan nekonkretizē.
Arī SIF pārstāve Iveta Kancēna apgalvoja, ka tikai pēc Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomes sēdes varēšot iepazīstināt ar apstiprinātajiem MAF nolikumiem.
Lāce klāsta, ka apspriedes par MAF ir izraisījušas plašu mediju nozares organizāciju reakciju. Pēc viņas teiktā, Kultūras ministrijai (KM) esot būtiski nodrošināt žurnālistu neatkarību un veicināt kvalitatīvas žurnālistikas attīstību, tomēr piedāvātās izmaiņas MAF mediju nozarē ir saņēmušas gan atbalstu, gan kritiku.
Kā ziņots, KM un Mediju politikas konsultatīvā padome virzīja izmaiņas MAF nacionālo mediju konkursā, piedāvājot mainīt finansējuma sadalīšanas kārtību, pārejot no līdzšinējās finansējuma sadales starp mediju veidiem uz "atvērtu, konkurenci un kvalitāti veicinošu konkursa modeli".
KM piedāvātās izmaiņas paredzēja atteikties no līdzšinējā MAF finansējuma sadalījuma pa mediju tipiem - drukātajai presei, radio, televīzijai un interneta medijiem, piedāvājot vienotu konkursu visiem nacionālajiem medijiem. Tas nozīmētu, ka turpmāk mediji konkurētu vienā grupā, kur galvenais vērtēšanas kritērijs būtu sabiedriski nozīmīga satura kvalitāte un ietekme, nevis medija formāts.
Priekšlikuma mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un pielāgoties mūsdienu mediju vides realitātei, kur robežas starp mediju veidiem ir izplūdušas, argumentēja KM, kuras skatījumā izmaiņas konkursu padarītu atbilstošāku mūsdienu mediju videi, konkurētspējīgāku un nodrošinās vienlīdzīgākas iespējas visiem pretendentiem.
Izmaiņas 5. decembrī tika skatītas SIF padomes sēdē, taču dažādu politisko un uzņēmējdarbības interešu sadursmes rezultātā gala lēmumi pieņemti netika.
Kategoriskus iebildumus pret izmaiņām paudusi Latvijas Raidorganizāciju asociācija, Latvijas Preses izdevēju asociācija un Latvijas Reģionālo mediju asociācija, kas apvieno elektroniskos plašsaziņas līdzekļus un preses izdevējus.