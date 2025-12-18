KP veikusi procesuālas darbības divos atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas uzņēmumos
Konkurences padome (KP) 17. decembrī īstenojusi procesuālās darbības divos uzņēmumos pārkāpuma izpētes lietā par, iespējams, aizliegtu vienošanos atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas nozarē, informēja KP.
KP 2025. gada 17. decembrī izpētes lietas laikā veica Konkurences likumā paredzētās procesuālās darbības pie diviem tirgus dalībniekiem vairākos objektos, kas darbojas poligonu infiltrāta attīrīšanas nozarē.
Padomes rīcībā ir informācija, kas liecina, ka vismaz divi uzņēmumi, iespējams, savstarpēji apmainījušies ar komerciāli sensitīvu informāciju, neatļauti vienojušies par tirgus sadali un dalības noteikumiem iepirkumos par atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas iekārtu darbības tehnoloģisko nodrošināšanu un ķimikāliju piegādi, tā pārkāpjot Konkurences likumā noteikto vienošanās aizliegumu.
KP norāda, ka horizontālas aizliegtas vienošanās jeb karteļi iepirkumos ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, tādēļ par minētā pārkāpuma izdarīšanu tirgus dalībniekiem var tikt piemērots naudas sods līdz 10% no to pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 700 eiro katram, kā arī karteļa dalībniekiem ir liegts piedalīties publiskajos iepirkumos trīs gadus pēc KP lēmuma spēkā stāšanās.
Padomes procesuālo darbību mērķis ir pārliecināties par iespējamā pārkāpuma esamību konkrēto tirgus dalībnieku, pret kuriem ir ierosināta izpētes lieta, darbībās, procesuālo darbību laikā iegūstot nepieciešamo informāciju un pierādījumus. KP uzsver, ka pārkāpums var tikt konstatēts tikai KP lietas izpētes procesa beigās, kad ir tikusi apkopota un izvērtēta visa procesuālo darbību laikā un KP papildus iegūtā informācija.
KP neizslēdz, ka konkrētajā pārkāpumā ir iesaistījušies arī citi tirgus dalībnieki, pret kuriem KP patlaban nav ierosinājusi izpētes lietu.
Izpētes gaitā KP var paplašināt vai sašaurināt to personu loku, pret kuriem ierosināta izpētes lieta. KP aicina tirgus dalībniekus, kas iesaistījušies iespējamā Konkurences likuma pārkāpumā, izmantot Iecietības programmas iespējas, ziņojot par pārkāpumu, un tādējādi pretendēt uz pilnu atbrīvojumu no naudas soda vai ievērojamu naudas soda samazinājumu.
Tāpat KP aicina sniegt informāciju, kas varētu attiekties uz minēto pārkāpumu.
Vienlaikus KP norāda, ka patlaban nevar sniegt plašāku informāciju par lietas tvērumu, tai skaitā uzņēmumiem, pie kuriem veiktas procesuālās darbības, jo tā ir ierobežotas pieejamības informācija un var traucēt efektīvam KP lietas izpētes procesam.