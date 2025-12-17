Cilvēcība, kas aizkustina: jaunietis Vecmīlgrāvja veikalā neatstāj vienu seniori, kurai kļuvis slikti
Cilvēcība, kas aizkustina: jaunietis Vecmīlgrāvja veikalā neatstāj vienu seniori, kurai kļuvis slikti

Šajā svētku laikā nepamanīts nav palicis kāds sirsnīgs un vienlaikus satraucošs notikums vienā no “Rimi” veikaliem, kur jaunietis izrādīja patiesu cilvēcību un drosmi.

Kā vēsta aculiecinieki sociālajos tīklos, Vecmilgrāvja “Rimi” veikalā veselības problēmas piedzīvojusi gados vecāka sieviete. Kamēr tika gaidīta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kāds puisis palika kopā ar sievieti, neatstāja viņu vienu, turēja aiz rokas, mierināja un atbalstīja līdz brīdim, kad ieradās mediķi.

Notikuma liecinieki publiski pateikušies jaunietim par līdzcietību un rīcību, uzsverot, ka viņš kļuvis par īstu varoni ikdienas situācijā.

