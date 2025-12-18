Ceļā uz lidostu divi jaunieši spiesti lēkt ārā no auto un glābties - 20 sekunžu laikā uzliesmo viņu spēkrats
Neapskaužamu situāciju 17. decembrī piedzīvoja divi jaunieši, kas no Valmieras bija devušies ceļā uz Rīgas lidostu - netālu no galvaspilsētas sāka dūmot viņu spēkrats, un īsā laikā to jau bija pārņēmušas liesmas.
Jaunieši raidījumam "Degpunktā" atklāj, ka devās uz lidostu, lai tur sagaidītu savu draugu, kurš arī ir auto īpašnieks. Līdz galamērķim bija palikusi stunda, tomēr viņi netālu no Berģu uzpildes stacijām bija spiesti strauji bremzēt, jo pamanīja automašīnā sadūmojumu.
“Burtiski šeit sāka blakus stūrei kūpēt dūmi no gaisa difuzora. Es bļauju: stājamies tagad! Mēs apstājāmies, un pāris sekunžu laikā parādījās mazās liesmas,” stāsta auto pasažiere Līva.
Bet auto vadītājs norāda, ka tālāk notikumi risinājās strauji - aptuveni 20 sekundžu laikā auto aizdegās pilnībā. "Nebija laika domāt. Ātri paņēmām mantas, kāpām ārā, un te nu mēs esam...." norāda jaunietis. Viņš atklāj, ka pirmajā brīdī pēc apstāšanās gribēja attaisīt vaļā automašīnas priekšu, lai atrastu dūmu perēkli, tomēr brīdī, kad viņš meklēja kā auto priekšgalu ataisīt, viņam gandrīz sejā "ielēca" liesmas.
Jaunieši pārvietojās ar “Volkswagen” markas auto, turklāt arī pašu auto īpašnieku notikušais šokējis, jo ar mašīnu it kā viss esot bijis kārtībā. Jaunieši par laimi notikušajā necieta un tika cauri ar izbīli. Vairāk skaties video!