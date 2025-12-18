Ugunsnelaime iznīcina visu saimniecību – aicina palīdzēt ugunsgrēkā cietušajam Vecumnieku posteņa komandierim un viņa ģimenei
foto: Vecumnieku apvienības pārvalde
Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

Agrā svētdienas rītā Stelpes pagasta Kuprīšos postošā ugunsnelaimē cieta Vecumnieku posteņa komandiera Maksima Ciunela ģimenes saimniecība. Ugunsgrēkā pilnībā tika iznīcināta saimniecības ēka un tajā ierīkotā darbnīca.

Ciuneļu ģimene aicina līdzcilvēkus sniegt atbalstu saimniecības ēkas atjaunošanai. Īpaši noderīgi būtu būvmateriāli un saimniecībai nepieciešamas lietas – dēļi, jumta seguma materiāli, skrūves, naglas, instrumenti un citi praktiski priekšmeti, kas palīdzētu sākotnēji uzbūvēt vismaz šķūni malkas glabāšanai.

Tiem, kuriem nav iespējas palīdzēt ar materiāliem, ir iespēja sniegt finansiālu atbalstu ziedojuma veidā.

Ziedojumu konts:
LV24RIKO0001302596862
Saņēmējs: Josifs Ciunels
Mērķis: Ziedojums

Ciuneļu ģimene pateicas ikvienam par sniegto atbalstu un atsaucību.

